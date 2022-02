Découverte : exploration en terre inuit au Groenland

Au pays des iceberg, des fjords géants et des traîneaux, sous le 70ème parallèle Nord, là où les enfants apprennent dès le plus jeune âge à vivre avec le blizzard, dans un des villages les plus isolés de la planète, le dépaysement est total. Et pourtant, Ittoqqortoormiit raconte une histoire française. Une stèle y rend hommage à Jean-Baptiste Charcot.