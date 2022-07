Découverte : les plus grandes chutes d'Europe

Après une centaine de marches à flanc de roches, c'est la récompense : "C'est spécial d'être ici", "on peut tout entendre, le son vient de partout". Ce ne sont pas les chutes du Niagara, mais les Suisses en sont fiers. Thomas Mandli est un enfant du pays. Sa famille vit grâce à ce lieu depuis cinq générations. "Chaque année, on a un million et demi de touristes. C'est la plus grosse attraction touristique de Suisse", confirme-t-il.