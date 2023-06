VIDÉO - À Chypre, sur les traces d'Aphrodite

Une fois la nuit tombée, la découverte de la région se poursuit à table. L'un des plats les plus typiques dans cette région est le stifado, fait à base de bœuf ou de lapin. Vengelis Socrates, le chef du Old Town Restaurant, précise la recette : du lapin revenu à la poêle, des échalotes et des champignons parfumés d'anis étoilé et de quelques feuilles d'estragon.