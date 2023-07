VIDÉO - Découvrez l'Icon of the seas, ce mastodonte des mers qui fait déjà des vagues

À côté de ce monstre, le Titanic - plus grand bateau en son temps - ressemblerait presque à un vulgaire voilier. L'Icon of the seas, gargantuesque projet de Royal Caribben, a récemment conclu ses premiers essais au large du chantier de Meyer Turku en Finlande. "Lors de sa première série d’essais en mer, Icon of the Seas a parcouru des centaines de kilomètres, au cours desquels les moteurs principaux, la coque, les systèmes de freinage, la direction, le bruit et les niveaux de vibration ont tous été testés", s'est félicité la firme américano-norvégienne. Même si une deuxième batterie de contrôles est programmée, l'impressionnant paquebot fait donc un pas de plus vers sa première croisière, programmée en janvier 2024, aux Caraïbes.