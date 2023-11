VIDÉO - Découvrez les marais de Sologne, un bain de nature au cœur de la France

La Sologne est un paradis pour les amoureux de la nature. Un royaume dont les chasseurs et les pêcheurs se disent les gardiens. TF1 vous invite à découvrir la plus vaste zone humide terrestre d'Europe.

Nous entrons dans la Sologne des étangs et des forêts de bouleaux. C'est la plus vaste zone humide terrestre d'Europe, que l'on découvre dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Des sons et des silhouettes étranges traversent les bois. Le rassemblement a sonné pour ces six amis prêts à se mettre en place pour une chasse particulière. Chemises à carreaux, chapeaux en feutre, ce sont des chasseurs à l'arc traditionnel...

Nous quittons ces nouveaux Robins de Bois et continuons la descente. Le courant s'écoule doucement. La rivière court sur une faible pente. Alors quand l'eau monte, les marées et des îles se forment entre les méandres. Nous y croisons Philippe Schbow avec une drôle de cargaison : des brochets reproducteurs. "On s'est aperçu depuis quelques années que rien ne valait la reproduction en milieu naturel", explique-t-il au micro de TF1.

Depuis quelques années, ce coup de pouce à la nature fonctionne. Aujourd'hui, trois mâles et une femelle vont être relâchés ici, à l'abri, sans courant. Et au printemps, la nature fera le reste.

