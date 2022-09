Découvrir l'île de Wight à vélo

L'objectif est d'aller jusqu'au Needles, en français : les aiguilles. C'est la carte postale de l'île de Wight. Pour cette partie du trajet, on a dû poser les vélos, car il faut prendre un téléphérique, qui nous emmène jusqu'à la mer. Près de 21 nuances de sable que l'on découvre en remontant les téléphériques. Plus de 300 mille touristes y passent chaque année. Célébrée par Michel Delpech pour son historique festival de Rock'n Roll, l'île est aujourd'hui connue comme destination de vacances. Mais pas si reposante si on passe du temps à vélo, avec les montées, descentes.