Départs en vacances : votre vol a été annulé ? Voici comment vous faire rembourser

Ce week-end, Transavia a supprimé des vols depuis jeudi et jusqu'à dimanche. Ce samedi, ce sont encore 30% des vols qui sont supprimés et ce dimanche ça sera 25%. Il faudra donc faire très attention si on va devoir prendre l'avion. À partir de lundi, ça devrait redémarrer normalement en principe, mais on n'est pas à l'abri de nouveaux préavis.