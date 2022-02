Des vacances d’hiver à la mer

Les restaurants font aussi le plein. Ici, on sert 60 couverts par jour, dont une partie en terrasse. Se faire plaisir en s'offrant aussi certaines activités. Un peu plus loin, ce jardin au Rayol-Canadel qui propose de découvrir des mimosas a vu sa fréquentation exploser. Il accueille même deux fois plus de touristes pour les vacances de février qu'il y a trois ans.