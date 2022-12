VIDÉO - Dolomites : au pays des mystérieux lacs émeraudes

Tout est un peu flou. Les lacs des Dolomites vous font perdre vos repères. L'eau semble verte, vert bouteille, vert-de-gris, émeraude, turquoise. Combien y a-t-il de nuances ? Une cinquantaine ou même plus, selon les experts. Mais d'où vient cette couleur verte ? "On a des algues au fond, mêlées à la faible profondeur du lac. Ces éléments rendent l'eau plutôt verte. Et au fond aussi, la roche, la dolomite, est de couleur blanche comme du sucre. C'est elle qui éclaircit le lac tout entier", a expliqué le Dr Ursula Sulzenbacher, docteur en géologie.