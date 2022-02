Domaine des Sybelles : un pour tous et tous pour un

Elle se lève avant le soleil, et c'est comme ça tous les matins. "Notre boulot est de sécuriser les pistes de ski, s'assurer qu'il n'y a pas de danger", a indiqué Chloé Veillet. Il y a des jours où on est mieux en haut qu'en bas. La jeune femme est pisteur-secouriste et souvent chanceuse. "Quand il fait beau et qu'on a des conditions comme là, ce sont des petits moments à immortaliser et à garder pour soi", a-t-elle ajouté.