Dordogne : Domme, le village sur la grotte

Amateurs de promenades à plats, passez votre chemin. Quelle que soit la route pour arriver à Domme, Il vaut mieux avoir de bons mollets. Au sommet de sa bastide médiévale, on aperçoit certains des plus beaux sites de la Dordogne, notamment la Roque-Gageac, les jardins de Marqueyssac et le château de Beynac, qui changent de visage avec les saisons. C'est pour dominer les Anglais que cette bastide médiévale a été construite. Grâce à sa position géographique, les soldats français voient leurs ennemis arriver de loin.