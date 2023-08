VIDÉO - Écolabel européen : vacances plus vertes, mais plus chères ?

Au cœur d'un hôtel situé dans le Parc national de Port-Cros, et d'un camping trois-étoiles au pied du Garlaban, une seule et même préoccupation : le respect de l'environnement. Dans l'hôtel de luxe, pas de plastique, tri obligatoire, et arrosage interdit, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Toutes ces contraintes ont le même but, obtenir le précieux "écolabel européen", gage de vertu écologique pour les clients. Le cahier des charges est strict : on compte 67 critères à respecter.