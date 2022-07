En balade avec les ânes

Et dans ces paysages presque désertiques se cachent des petits trésors. Les yeux fixés sur le sol, Yann et Jeanne se lancent à la recherche de quelques souvenirs. "Des fois, on peut apercevoir des espèces de fossiles", affirme Jeanne. La randonnée se termine par un passage dans un hameau et sa chapelle fantôme. Une dernière et nous franchissons tous ensemble la ligne d'arrivée.