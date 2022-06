En barque sur l'estuaire de la Rance

L'estuaire regorge de crustacés et de poissons d'eau salée. William et sa grand-mère sont attachés à ce lieu aux portes de Saint-Malo où cohabitent la campagne et la mer. Ils profitent de chaque jour. La synchronisation de leur geste révèle entre eux une complicité sublime. L'estuaire est un véritable terrain de jeu en bateau. Les gardiens de ce lieu sont aussi à terre. Claude redonne vie à tous les bateaux en bois qui traversent le fleuve. Il refait toutes les pièces du bateau à la main.