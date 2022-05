En famille : le château de Gizeux en Touraine

Au château de Gizeux le matin, les oiseaux ne sont pas les seuls à chanter. Bérénice de Laffon fredonne tout en installant le parcours de la chasse au trésor pour les visiteurs. Ce château, c'est son lieu de vie, une propriété familiale depuis plus de 200 ans. Et quand on est enfant, on voit d'abord ici un terrain de jeu hors du commun.