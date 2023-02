VIDÉO - En Finlande avec les Français du Grand Nord

Nous partons ensuite à Autti, à 80 kilomètres plus au nord, pour retrouver Yoann Simon-Chopard et ses 45 chiens. Lui, c'est par amour pour ses chiens qu'il s'est installé en Laponie. Yoann avait lancé son activité de musher en France dans le Jura. Mais le climat finlandais est bien plus adapté à ses chiens du Groenland. "À partir de -15 °C jusqu'à -40, les chiens sont beaucoup performants que quand on a des températures positives comme en France. Ils donnent beaucoup plus", explique-t-il à notre micro.