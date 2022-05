En montgolfière au-dessus des lacs de la forêt d'Orient

En 50 ans, les lacs de la forêt d'Orient sont devenus des sites touristiques très prisés, avec de grandes plages et de belles terrasses comme celle du restaurant de Philippe Carillon. "Ça prolonge le plaisir", confie Marie-Françoise. La forêt d'Orient et ses lacs, c'est aussi un parc naturel régional totalement préservé, avec sa faune et sa flore qui peuvent se découvrir en ballon.