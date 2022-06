En montgolfière au-dessus des lavandes de Valensole

La Provence vue d'en haut, c'est une grande première pour les passagers de cette montgolfière. Mais quelques minutes plus tôt, au sol, c'est l'appréhension, car l'embarquement est acrobatique. Une fois dans les airs, l'émerveillement prend le pas sur le vertige : "Dans ma tête je me suis dit, ça va être un manège, une sensation forte et tout. Là, ça va, je suis détendue" ; "J'avais peur que ça soit un peu brusque, alors qu'au final, c'est vraiment très doux, c'est très apaisant, on entend le bruit, on voit les autres montgolfières, donc c'est un beau spectacle" ; "C'est une superbe expérience que je voulais faire depuis un petit moment et là, avec les lavandes en fleurs et tout ça, c'est un spectacle inoubliable".