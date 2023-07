En vacances avec vous : la mythique traversée vers l'île de beauté

Dès l'arrivée sur le quai de Marseille, il y a tous les ingrédients pour retrouver la Corse, et enfin se sentir en vacances. Le commandant du navire et son second sont à l'accueil. Dans la salle des machines de ce nouveau navire au gaz, pouvant recevoir jusqu'à 930 passagers, c'est maintenant l'effervescence. L'équipage est fin prêt à démarrer.