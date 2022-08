"Éphémère et dingue" : nager avec les baleines dans les eaux chaudes de la Réunion

Pour cela, il faut scruter l'océan, guettez patiemment la moindre nageoire, le moindre mouvement en surface. Avant d'apercevoir au loin, les premières baleines qui se dévoilent timidement. "Tout d'un coup, tu as ce truc gigantesque qui apparait en face de toi, tu te demandes comment tu as fait pour ne pas le voir plus tôt car c'est gros quand même. Et puis, ça disparaît à nouveau. C'est vraiment éphémère. C'était dingue", se réjouit un chanceux. "Ça me tenait réellement à cœur de ne pas les chasser, mais qu'elles viennent à nous. C'était magnifique. C'est grandiose".