VIDÉO - Espagne : à la découverte des surprises et splendeurs du désert de Gorafe

En Espagne, le désert de Gorafe a des points communs avec le grand canyon américain. Constitué de 4500 hectares de canyons et de ravins, il cache en son sein la ville de Guadix.

Découvrir une autre planète donnerait sans doute la même impression. Le désert de Gorafe, constitué de 4500 hectares de canyons et de ravins, possède toute une histoire. Le paysage s'est formé il y a des millions d'années, lors d'un grand bouleversement climatique. Les morts chassées des villes andalouses au XVIe siècle ont été les premiers à creuser des grottes dans l'argile pour s'y réfugier, ouvrant la voie à un nouveau type d'habitat dans la région.

Au milieu des terres arides et accidentées, se dessine le contour d'une ville extraordinaire qui semble sortir d'un film de science-fiction. La ville en question s'appelle Guadix, la plus grande ville troglodyte d'Europe. Depuis plus de 1000 ans, des habitants vivent sous terre, dans des maisons creusées à l'intérieur de grottes.

Au coucher de soleil, il faut s'empresser de sortir pour lever les yeux au ciel, à la nuit tombée. Le lieu permet de capturer des clichés époustouflants. Il faut protéger cet environnement exceptionnel pour espérer profiter encore longtemps de la quiétude du désert. Des images à découvrir dans le sujet en tête de cet article.