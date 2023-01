Espagne : découvrez les paysages arides du Tage, plus long fleuve de la péninsule ibérique

À travers l'Espagne et le Portugal, il serpente sur près de 1080 kilomètres. Le plus long fleuve de la péninsule Ibérique est comme une oasis irriguant un désert. Grâce à lui, Lisbonne est devenue une cité prospère et le royaume d'Espagne avait choisi Tolède comme capitale jusqu'au milieu du XVIe siècle. Notre voyage, à retrouver dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article, commence à 75 kilomètres au Sud de Madrid. La ville médiévale a toujours été réputée pour ses forges d'épées.