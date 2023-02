VERTIGINEUX - Découvrez le plus beau canyon d'Europe

Nous quittons les hauts plateaux et suivons le cours de l'eau jusque dans les profondeurs de la terre. Dans des galeries de plus de 100 kilomètres, notre guide Clara Lopez nous montre la source d'eau sainte ou eau miraculeuse. La légende raconte qu'elle a des propriétés curatives, et qu'autrefois, les gens qui avaient des problèmes aux yeux ou de peau venaient se laver avec cette eau. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article