VIDÉO - États-Unis : promenade sous les cerisiers en fleur de Washington

Ça y est, le doute n'est plus permis. Le printemps est bien là. Les 4000 cerisiers de Washington sont en fleur. Ce matin-là, quelques rares Français en voyage à New York ont improvisé une petite escale. Plus d'un million de visiteurs sont attendus dans les prochains jours. "C'est un des seuls endroits au monde où on peut voir ça" ; "J'aime cette harmonie entre les fleurs, les monuments et l'eau" ; "C'est vraiment emblématique", décrivent des spectateurs.