Évasion : à la découverte de la forêt de hêtres géants en Normandie

On y retrouve une nature sur plus de 10 000 hectares. La forêt de Lyons est la plus grande de Normandie. C'est l'une des étendues de hêtres les plus vastes d'Europe. Au sol, discrets mais indispensables, les hommes veillent sur ce qui est appelé la hêtraie cathédrale. Chaque semaine, des agents choisissent des arbres qui seront abattus l'hiver prochain. L'objectif est de faire de la place aux autres pour qu'ils se développent.