Évasion : à la découverte du lac de Constance, l’émeraude des Alpes

Le lac est à la croisée de trois pays : l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Sur la rive allemande, Constance est la plus grande ville au bord du lac. Lorsqu'on accoste, on se sent presque en vacances. Et sur le port, on prend son temps. D'ailleurs, le meilleur moyen de découvrir la région, c'est à vélo. Et il vaut mieux se dépêcher pour en louer, car à cette saison, ils sont pris d'assaut.