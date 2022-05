Évasion : à la découverte du paradis vert de l’Inde dans l’État du Kerala

Le lac est devenu trop pollué. K.M. Poovun ancien pêcheur et environnementaliste, étudie la qualité de cette eau. Pour lui, il y a trois principaux facteurs de pollution : le barrage construit dans les années 60, les pesticides utilisés par les agriculteurs, ainsi que les maisons flottantes et l'industrie du tourisme avec les milliers de petites et grandes stations balnéaires. Habitants et professionnels du tourisme prennent conscience qu'il y a urgence à agir. Ils doivent protéger leur paradis fragile, leur camaïeu de vert qui attire chaque année près de vingt millions de touristes, indiens et internationaux.