VIDÉO - La traversée des Alpes à 6 000 mètres d’altitude grâce à une montgolfière

Sous nos pieds, les Alpes suisses, françaises et italiennes. "On est sur le toit de l’Europe. Si on n’y fait pas attention, dans quelques années, on aura plus ces diaporamas et ça donne juste des images de rêve", sourit un passager.

Gaël Cardon est l’un des rares pilotes à prendre en charge ces vols où il faut se frayer un chemin dans le ciel parmi les avions de ligne et les aéronefs militaires. "On a une fenêtre d’une heure pour traverser une zone militaire et là, ils nous ont appelé pour nous dire que les militaires seraient actifs dans 25 minutes donc ça va peut-être nous obliger à descendre, ce qui ne ferait pas du tout nos affaires", poursuit-il.