Évasion : en tête-à-tête avec les bisons et les ours de Yellowstone

Dans le parc national de Yellowstone, les visiteurs sont rivés à leurs jumelles. À quelques mètres d’eux, seulement, se trouvent un ours noir et ses deux bébés, l’un aux couleurs cannelle, l’autre noir. Ils sont probablement issus de deux pères différents. Ils ont trois mois et sont sortis de leur tanière pour la première fois il y a quelques semaines. Ils n’ont pas du tout l’air impressionnés par les hordes de touristes qui les épient. Quelques kilomètres plus loin, nous croisons un autre ours aux couleurs cannelle et son ourson d’un an et demi.