VIDÉO - Fausse star sur TikTok : pourquoi la petite station alpine de Morillon fait le buzz

Une modeste station de ski des Alpes a eu la surprise de faire le buzz, après qu'un site britannique l'a désignée comme la station la plus populaire du monde sur TikTok. Cette première place serait finalement due à une erreur. Si la commune de 700 habitants n'a rien d'une star d'Internet, elle garde toutefois un charme authentique, a constaté le 20H de TF1.

Manteau de neige à perte de vue, pistes de ski dévalées à toute vitesse, chorégraphie improvisée dans un télésiège... Sur le réseau social TikTok, prisé des plus jeunes, des centaines de vidéos mettent à l'honneur la petite station alpine de Morillon, en Haute-Savoie. Un joli succès, mais loin toutefois de concurrencer certaines stations méga-stars, devenues coqueluches des réseaux sociaux. Pourtant, le village de 700 âmes seulement a reçu les honneurs d'un comparateur d'assurances voyage britannique, qui l'a classé station de ski "la plus populaire du monde sur Tiktok", en engrangeant "793 millions de hashtags" sur l'application chinoise.

Un cafouillage est très probablement à l'origine de ce classement, puisque le hashtag #Morillon cumule à peine plus de 400 publications sur le réseau social... Des vidéos recueillant quelques dizaines de milliers de vues au maximum, la plupart se limitant à des centaines de visionnages seulement. Comme l'a repéré Le Figaro, le comparateur "PayingTooMuch" a étonnamment classé Morillon devant d'autres stations bien plus populaires sur l'application, comme Glencoe Mountain en Écosse ou Park City aux États-Unis, ou encore la très célèbre Courchevel en France. Pour celles-ci, les publications se comptent par dizaines de milliers, et peuvent dépasser le million de vues pour une seule vidéo.

"Pas connectés"

Force est aussi de constater que le village n'a pas misé particulièrement sur TikTok : ni la station, ni l'office de tourisme, ni même la mairie n'ont ouvert de compte sur le réseau social. Sur place, le réseau Internet ne passe d'ailleurs pas partout et certains habitants le reconnaissent, ils ne sont "pas connectés". Le maire de la commune a donc décidé de prendre cet improbable sésame avec dérision. "Restons modestes, restons ce que l'on est : ce n'est clairement pas possible. C'est une blague", avance l'élu Horizons Simon Beerens-Bettex, interrogé dans le reportage du 13H de TF1 à retrouver en tête d'article.

Sans prétendre à la première place d'un classement mondial des stations de ski, Morillon peut toutefois compter sur de nombreux atouts, qui font le bonheur des vacanciers et des sportifs. Au-delà des pistes prisées par les skieurs, une déambulation s'impose dans le village qui a gardé toute son authenticité, avec son clocher datant du XVIᵉ siècle et ses granges en bois typiques de l'architecture de la Vallée du Giffre, toutes orientées plein est pour profiter des premiers rayons du soleil.

La commune est aussi entourée de paysages naturels à couper le souffle, comme un lac à l'eau cristalline, au pied d'une chaîne de montagnes enneigées, des images à retrouver dans le reportage de TF1. Le site attire les nageurs les plus courageux, qui n'hésitent pas à enfiler le maillot trois fois par semaine, pour quelques minutes passées dans l'eau glacée. "Eau translucide, soleil... Ce sont nos Caraïbes à nous", sourit une baigneuse. "Ça ravigote !", lâche un autre. Sans oublier enfin la spécialité locale, de quoi regagner en quelques bouchées les calories perdues dans la journée : une soupe à l'oignon versée sur un mille-feuille de pain et de tomme, le tout recouvert de beurre fondu.