Fondue et sac de couchage : la recette pour passer une bonne nuit... dans un igloo

Il faut être bien couvert et être bien emmitouflé pour passer une nuit dans le Village Igloo, à Avoriaz, en Haute-Savoie. Environ 20 minutes de marche sont aussi nécessaires pour changer de latitude et de température. Malgré le froid, les participants ont hâte de passer la porte de leur igloo. Pourtant, il y fait 0 °C. Ces vacanciers vont y passer la soirée, et même y dormir. Se prendre pour des inuits, c'est la surprise d'une mère à ses quatre enfants. "Ils ne savaient pas qu'on allait là", confie-t-elle.