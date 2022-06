Forêt de Chizé : un sanctuaire pour la nature

Plus de 25 km de clôture, un seul point de passage et une autorisation spéciale pour y entrer, la réserve biologique intégrale de la Sylve d'Argenson s'abrite du monde extérieur et l'on sera surpris d'abord d'y trouver sous les frondaisons tout un réseau de route déserte. On aperçoit des bornes de signalisation d'un autre temps, d'anciens baraquements de l'armée américaine noyés dans la végétation. Le reste appartient à la nature, en liberté. Des chevreuils au bord de la chaussée et leurs faons tapis dans l'herbe, des linottes mélodieuses sur les tiges de jeunes sorbiers, des orchidées céphalanthère rouge, un concentré de chlorophylles.