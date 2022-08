Forêts d'Afrique : les trésors cachés du continent

À Madagascar, un couple d’expatriés a décidé de monter son entreprise. Et c’est surprenant. Ils fabriquent le premier et unique caviar africain. Bien loin de leur Russie natale, les esturgeons se plaisent dans une eau entre 13 et 20 degrés toute l’année. La fabrication du caviar est ensuite millimétrée car il se vend jusqu’à 2 900 euros le kilo. Dans ce pays qui compte de nombreux travailleurs pauvres, l’entreprise fait vivre 300 familles. Avec son goût de sel et d’aventures, le caviar malgache rêve d’inviter l’Afrique sur les grandes tables du monde de la gastronomie.