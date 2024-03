VIDÉO - Galice : entre terre et mer, un air de Bretagne en Espagne

Communauté autonome du nord-ouest de l'Espagne, la Galice ne se résume pas à Saint-Jacques-de-Compostelle. Avec plus de 700 plages et un climat océanique doux toute l'année, elle recèle bien des merveilles.

Loin de la Costa Brava féérique, de l'Andalousie désertique, la terre s'arrête et la mer s'emporte à la Galice mystique en Espagne. Tout à l’ouest de l’Europe, il faut se laisser bercer au creux des bras de mer et contempler un paysage abrupt fait d'immenses falaises, sur lesquelles l'océan Atlantique vient se déchaîner, comme on peut le voir dans la vidéo en tête de cet article.

Bout de terre encore préservé, la Galice, coincée entre les Asturies, le Portugal et l'océan Atlantique, se révèle un pan méconnu de la culture celtique loin de la Bretagne. Une enclave située à 800 kilomètres du Finistère, accrochée à la pointe nord-ouest de l'Espagne.

L’Espagne, qui compte presque 5000 kilomètres de littoral, est le deuxième producteur mondial de moule. Chaque année, 250.000 tonnes sont produites chaque année. La plupart sont élevées dans ces estuaires galiciennes, à l'abri du vent. Mais quand on visite la Galice, on pense aussi à la ville la mythique de Saint-Jacques-de-Compostelle. Plus d'images dans le reportage du 20H ci-dessus.