VIDÉO - À Parme, des trésors à déguster

La dolce vita mais version produits du terroir. À Parme, on sert une gastronomie rustique, authentique, dont les habitants raffolent. Dans chaque restaurant, chaque trattoria, on déguste une cuisine simple et sincère. Jambon et parmesan, deux trésors de gourmandise, deux cadeaux de la nature et une fierté pour les éleveurs et les agriculteurs qui voient arriver des touristes du monde entier, curieux d'en apprendre plus sur leur savoir-faire.