Gironde : les gardiens de l'estuaire

C'est l'estuaire le plus vaste d'Europe occidentale. Il s'étend sur plus de 70 km, de Bordeaux au phare de Cordouan. C'est un lieu unique qui change de visage au rythme des marées et qui fascine ses habitants depuis toujours. C'est le jour de la relèves des gardiens du phare de Cordouan. C'est le dernier à être encore habité dans l'Hexagone.