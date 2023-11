VIDÉO - Gironde : les surprises de l'estuaire

À 88 ans, Jacques est propriétaire d'une île, et aussi d'un étonnant bâtiment. Sans ponton, débarquer sur ce petit bout de terre est déjà une aventure. Après quelques minutes de marche, il nous présente sa résidence secondaire, un fort Vauban du XVIIe siècle où tout est d'origine. C'est un bâtiment et une île achetés par son père à l'État français en 1948, mais aujourd'hui le fort a besoin d'un entretien régulier. Jacques et sa famille n'ont plus la force de s'en occuper. Un avec vue sur l'estuaire, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, quelques travaux à prévoir.