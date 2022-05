Google Street View : quels sont les lieux les plus visités en France et dans le monde ?

Pour fêter dignement cet anniversaire, Google vient de publier le Top 10 des lieux les plus visités au monde ces douze derniers mois via Street View. Et la France ne figure qu’au 9e rang, devancée en Europe par l'Espagne et l'Italie, loin derrière l’Indonésie, en tête, suivie des États-Unis et du Japon. Autre classement, celui des villes les plus visitées dans le monde, toujours via l’application. En tête, on retrouve Jakarta, juste devant Tokyo et Mexico. Paris ne décroche, là encore, que la 9e place.

Enfin, parmi les sites les plus visités dans le monde, on retrouve la tour Burj Khalifa à Dubaï, et le Taj Mahal en Inde. Dans l'Hexagone, c'est la Tour Eiffel qui remporte tous les suffrages. Plus surprenant, le Serpent d'Océan, une sculpture sur l'estran dans la station balnéaire de Saint-Brévin les Pins (Loire-Atlantique) que TF1 vous fait découvrir dans la vidéo en tête de cet article, décroche la seconde place. Conçue par l'artiste Huang Yong Ping, elle représente un long squelette de serpent de mer. Ce sont les photos à 360° postées par un internaute qui ont permis à Google Street View de proposer cette visite virtuelle.

Google n'est pas en mesure d'expliquer pourquoi cette visite a eu autant de succès auprès des internautes, devant celles du Musée du Louvre, de l'Arc de Triomphe ou de Disneyland Paris. La dernière en date des visites virtuelles est celle des Invalides à Paris, lancée pour célébrer les 15 ans du service. Au total, Google Street View revendique 220 milliards d'images stockées et plus de 16 millions de kilomètres parcourus dans une centaine de pays différents.