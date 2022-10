Gorges de Saint-Pierre : le grand vertige

Notre guide venait sur ce lieu quand il était déjà tout petit. Il nous présente l'endroit le plus impressionnant de la région, près de 200 mètres de hauteur, où le bruit de l'eau se mêle à celui des pierres. Le site est si calme et encore peu fréquenté. Le sentier a été construit dans la roche il y a 150 ans pour permettre aux hommes d'acheminer jusqu'au bout des gorges des petits mélèzes et des petits épicéas dans une vaste campagne de reboisement. Planter des arbres pour éviter des glissements de terrain et pour développer une activité aussi.