Grand bol d’air sur les falaises de la Hague

A la Hague, le courant est le plus fort d'Europe et les falaises figurent parmi les plus hautes du continent. Le paysage vallonné est idéal pour élever les roussins de la Hague. Depuis son plus jeune âge, Vincent travaille avec passion dans ce cadre authentique à 100 mètres au-dessus de la mer. "Ici, tout est fait à la main par nos ancêtres. Il n'y a jamais eu de remembrement, c'est bien préservé et ça me plaît beaucoup", confie-t-il.