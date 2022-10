Gratte-ciel, Harry Potter ... l'autre visage de la city de Londres

En levant les yeux dans les rues de ce quartier londonien, on se croirait à New York. Vertigineux, les gratte-ciel sont parfois hauts de plus de 200 mètres, se comptent par dizaine et ne cessent de pousser. La City, première place financière d'Europe croit en hauteur. Derrière les imposantes façades en verre se cache bien l'un des secrets. Le premier se perce à l'aube au 40e étage de cette tour. Montant au-dessus des bureaux. À six heures du matin, ce restaurant accueille déjà des clients lève-tôt ou couche-tard. Ces deux amis sont venus pour la vue. Une expérience qui vaut bien un petit sacrifice. Le but et de profiter de la vue dans le calme, loin des agitations dans les rues.