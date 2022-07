Guides touristiques : ils dénichent pour vous les bonnes adresses

Certains lundis matin sont plus sympathiques que d'autres. Gavin's Clemente Ruiz vient d'arriver au boulot, pas par le métro, mais par les airs, parce que son métier est de partir en vacances. Ce jour-là, il vole au-dessus du Mont-Saint-Michel. Il écrit pour un célèbre guide de voyage. "C'est assez magique. Mon travail, c'est de raconter les aventures et de raconter les expériences. C'est un travail quand même particulièrement unique, magique et j'en ai bien conscience tous les jours", reconnaît l'enquêteur pour le Guide du Routard.