Gulet, le voilier qui a conquis la Méditerranée

Le bateau était alors réputé pour ses qualités de navigation. Mais dans les années 70, les premiers touristes débarquent dans la petite la ville côtière et très vite, les pêcheurs comprennent que ces étrangers leur rapporteront plus d'argent que les éponges. Les voiliers deviennent de plus en plus longs, parfois plus de 30 mètres et les moteurs plus puissants. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article.