VIDÉO - Bulles et roulottes, nouvelles reines des nuits insolites

À quelques kilomètres de là, Kevin Messerli a aussi créé un logement étonnant. Le jeune vigneron propose à ses clients de dormir dans un tonneau, au pied de ses vignes. De quoi dérouter un couple suisse venu se ressourcer le temps d’un week-end. Le jeune propriétaire est en train de reprendre l’exploitation familiale et travaille avec son père. Cet hébergement a nécessité un investissement de 24.000 euros, et c’est une diversification indispensable pour attirer les clients. Impossible pour ses clients de ne pas goûter le pétillant local. Et s’ils ne repartent pas avec un tonneau, ils auront pu au moins dormir à l’intérieur.