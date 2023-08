VIDÉO - Au Portugal, la magie des plages cachées de l'Algarve

Mais ce qui attire les visiteurs du monde entier, c'est aussi la grotte de Benagil. Un puits de lumière et une plage juste en dessous, que l'on appelle là-bas "la cathédrale". C'est le résultat du mouvement des plaques tectoniques. Et l'érosion a fait le reste pour modeler et percer une voûte de 30 mètres de hauteur. Le seul problème, c'est qu'en été, l'endroit est envahi par les touristes.