VIDÉO - Le camping, star nationale des vacances

Le camping Saint-Aygulf Plage a ouvert au début du mois. Pour Pascal Giraudet, le gérant, la saison s’annonce déjà très bonne. "Il y a déjà pas mal de monde. Les gens viennent de plus en plus tôt dans le camping. Là, on a un mois d’avance par rapport à l’année dernière", explique-t-il. Côté piscine, l’eau est à 24 degrés. Mais en ce mois d’avril, seuls les plus téméraires se lancent.