VIDÉO - Les Vosges, la belle surprise de l'été

Héléna ne revient toujours pas de la nuit qu'elle vient de passer. Sa chambre est dans ce chalet niché au fond d'une forêt. Pour ses parents, il n'y avait pas de meilleur moyen pour découvrir les Vosges. Comme Héléna et sa famille, ils sont de plus en plus nombreux chaque année à découvrir ou à redécouvrir le massif des Vosges.