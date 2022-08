Ikaria, l'île de la longévité

La couleur bleue et la mer y ont un pouvoir magique. Les baigneurs peuvent profiter de la petite plage du port. Mais les autres plages de la partie ouest de l'île ont aussi des merveilles à revendre. Les terrasses du village de Fitema s'illuminent. Là, on rencontre Ilias Tsiandis, le roi du barbecue. À 77 ans, il confie que travailler lui repose et lui fait rajeunir, avant d'ajouter qu'ils sont dans la simplicité.