Île de Pantelleria : un paradis volcanique

Il n'y a aucune plage de sable fin sur l'île de Pantelleria et pour cause, il s'agit d'un ancien volcan. Voilà pourquoi l'île est épargnée par le tourisme de masse. Pour trouver des visiteurs, il faut s'enfoncer dans les terres, sur les chemins de randonnée du parc national de l'île. Au sommet, se dévoile l'un des trésors de Pantelleria. On y voit encore les derniers souffles du volcan. Grâce à des planches de bois, les habitants ont transformé ces sources en sauna. L'île est un centre thermal à ciel ouvert, qui compte aussi de nombreux spa naturels. Comme ce lac, un ancien cratère réputé pour son eau à 40 degrés et sa boue chargée en soufre, excellente pour la peau.