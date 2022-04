Ile Saint-Honorat : un petit paradis au large de Cannes

Une île sur laquelle certains ont le privilège d'y travailler. A 7:30 sur le pont de Cannes, les employés de l'abbaye embarquent sur la première navette. Ce matin, la mer est calme, il aura fallu 20 minutes de traversée à bord du plus beau métro du monde qui laisse le temps de profiter du levée de soleil et donnerait presque l'impression de partir en vacances. Au total, 21 moines vivent dans ce monastère, au rythme des prières et du travail de la terre comme le veut la tradition cistercienne.